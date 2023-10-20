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Lisede iğrenç olay! Kızlar tuvaletine kamera koydu yakalanınca da...

Lisede iğrenç olay! Kızlar tuvaletine kamera koydu yakalanınca da...

Aydın'da iğrenç bir olay yaşandı. Bir lisede kızlar tuvaletine temizlik görevlisi tarafından gizli kamera yerleştirildi. İddiaya göre temizlik görelisi yakalanacağını anlayınca kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. Görüntülere el koyan polisin çalışması sonucunda kayıplara karışan temizlik görevlisi yakalandı.

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Olay, dün 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu. Gördükleri karşısında şok olan öğrenciler, durumu müdür yardımcısına bildirmek istedi.

Kızları tuvalete kilitlemiş

İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı. Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitlediği ileri sürülen temizlik görevlisinin, bisiklete binerek kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.

Yakalandı

Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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