BIST 7.574
DOLAR 28,02
EURO 29,68
ALTIN 1.782,75
HABER /  GÜNCEL

Deprem uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat'tan ürküten İstanbul depremi ve tsunami açıklaması

Deprem uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat'tan ürküten İstanbul depremi ve tsunami açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, olası İstanbul depreminin Marmara Denizi'nde tsunamiye neden olabileceğini söyledi.

Abone ol

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret eden Kalafat, deprem tehlikesinin farkında olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Kalafat, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin çevresindeki 7 ili etkileyeceğine dikkati çekti.

"Marmara'da büyük bir deprem olduktan sonra..."

Depremin ardından tsunamilerin oluşabileceği uyarısında bulunan Kalafat, "Marmara'da büyük bir deprem olduktan sonra denizin kenarına gidilmemesi gerektiğini kesinlikle bilmemiz gerek." dedi.

Kalafat, Marmara'da beklenen tsunamilerin heyelan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını öngördüklerini anlatan Kalafat, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin dibinde 3 çukur var, yaklaşık 900-1200 metre civarında. Üzerinde 15-20 metreye yakın alüvyonlar var. Bunlar depremin sarsıntısıyla sallanacak, o heyelan kütleleri denize akacak ve dolayısıyla tsunami oluşacak. Bu tsunamiden korunmak için seyretmek yerine kıyılardan uzaklaşmak lazım.

2011'de Japonya'daki depremin ardından meydana gelen tsunamide Sendai Körfezi'ndeki ölenlerin çoğu yaşlı insanlar. Orada tsunamiye karşın 10 metrelik taşkın duvarları yapılmış ancak tsunami dalgaları 32 metreyi aştı. Orada beklenen 7,5 büyüklüğünde bir depremdi, fakat 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin. Ortalama 7,2 bir deprem bekleniyor, belli hata payları olabilir. Dolayısıyla oluşabilecek bir tsunamiye karşı sahilden uzaklaşmamız lazım, yüksek yerlere gitmemiz gerekli."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul depremi için kırmızı alarm veren 15 ilçe! Zemini sıvı tehlike büyük AFAD sıraladı
Foto Galeri İstanbul depremi için kırmızı alarm veren 15 ilçe! Zemini sıvı tehlike büyük AFAD sıraladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maraş yine art arda sallandı! AFAD şiddetini duyurdu
Maraş yine art arda sallandı! AFAD şiddetini duyurdu
İsrail-Hamas savaşında son durum! Namaz kılanlara saldırı: İsrail polisi safta duran Müslümanlara gaz fişeği fırlattı
İsrail-Hamas savaşında son durum! Namaz kılanlara saldırı: İsrail polisi safta duran Müslümanlara gaz fişeği fırlattı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Gazze açıklaması
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Gazze açıklaması
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor: Ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor: Ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?
Joe Biden’ın İsrail’e tam desteği ABD yönetiminde kriz çıkardı!
Joe Biden’ın İsrail’e tam desteği ABD yönetiminde kriz çıkardı!
Google Arts and Culture Türkiye Platformu tanıtıldı
Google Arts and Culture Türkiye Platformu tanıtıldı
AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor!
AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor!
Boşanma aşamasındaki karısının 2 akrabasını aracıyla ezerek öldürmüştü!
Boşanma aşamasındaki karısının 2 akrabasını aracıyla ezerek öldürmüştü!
Lisede iğrenç olay! Kızlar tuvaletine kamera koydu yakalanınca da...
Lisede iğrenç olay! Kızlar tuvaletine kamera koydu yakalanınca da...
Fransa'da cadı avı başladı! Filistin'e destek çıkan Karim Benzema için çılgın talepler
Fransa'da cadı avı başladı! Filistin'e destek çıkan Karim Benzema için çılgın talepler
Hastanede tedavi görüyordu! Güldane hemşireden acı haber
Hastanede tedavi görüyordu! Güldane hemşireden acı haber
14 aracı ezdi bekçi ve polisin durumu ağır! Hafriyat kamyonuyla dehşet saçan magandanın ilk ifadesi ortaya çıktı
14 aracı ezdi bekçi ve polisin durumu ağır! Hafriyat kamyonuyla dehşet saçan magandanın ilk ifadesi ortaya çıktı