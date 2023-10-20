Maraş yine art arda sallandı! AFAD şiddetini duyurdu

6 Şubat depreminin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya Yeşilyurt'ta ve Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:30'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ve saat 12:23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Malatya'daki deprem yerin 10.27 km derinliğinde, Maraş'taki sarsıntı ise yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.