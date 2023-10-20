İsrail-Hamas savaşında son durum! Namaz kılanlara saldırı: İsrail polisi safta duran Müslümanlara gaz fişeği fırlattı

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir hamle geldi. Biden, Ukrayna ve İsrail’e yardım için Kongre’ye talepte bulunacağını duyurdu. Bu açıklamalara tepki gösteren Ohio valisi ise Biden'ı 'ölü çocukları kullanmakla' suçladı. İsrail polisi bu hafta da namaz kılan Fİlistinlilere gazlı müdahalede bulundu.

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İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir hamle geldi. Biden, Ukrayna ve İsrail’e yardım için Kongre’ye talepte bulunacağını duyurdu. Bu açıklamalara tepki gösteren Ohio valisi ise Biden'ı 'ölü çocukları kullanmakla' suçladı. Dünkü istifanın ardından Dışişleri Bakanlığı'nın raporu basına sızdı. İsrail polisi bu hafta da namaz kılan Fİlistinlilere gazlı müdahalede bulundu.

13:40 Kilise saldırısında can kaybı yükseldi

İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

13:18 Can kaybı arttı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.

13:00 İsrail'den namaz kılanlara müdahale

Mescidi Aksa'ya alınmayan Filistinlilerin bu hafta da seccadelerini serip yolda namaz kıldığı görüldü. İsrail güçleri yine gaz atarak namaz kılanlara müdahalede bulundu. İsrail polisinin acımasız müdahalesi dakika dakika CNN Türk yayınına yansıdı.

12:30 DSÖ: Refah Sınır Kapısının bugün açılmasını umuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için bugün Refah sınır kapısının açılmasını umduklarını duyurdu. Tedros Adhanom Ghebreyesus insani yardımlardaki daha fazla gecikmenin çok sayıda sivil can kaybı ile sonuçlanacağını konusunda uyarıda bulundu.

12.15 İsrail, Mescid-i Aksa'ya yaş kısıtlaması getirdi

İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi. Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

11:00 İsrail zırhlılarla Ramallah'ta



Gazze'ye kara harekatı için son hazırlıklarını yapan İsrail'den yeni bir hamle geldi. İsrail ordusuna ait pek çok zırhlı araç Batı Şeria'daki Ramallah'a giriş yaptı. Bölge sakinlerinin cep telefonu ile çektiği görüntülerde en az 10 zırhlı aracın kentin içinde olduğu görülüyor.

10:30 Saldırılarda ölenler...

Gazze'li doktor Fayda Malhis bölgedeki son durumu CNN Türk canlı yayınında anlattı. Malhis, 'Saldırıda ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk' dedi. Malhis Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 40 bin kişinin olduğunu belirtti.

10:00 Sınır kasabasını boşalttı

İsrail savunma bakanlığı, İsrail-Lübnan sınırında İsrail güçleri ile Hizbullah savaşçıları arasında yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle güney Lübnan yakınlarındaki sınır kasabası Kiryat Şmona'da yaşayanların tahliye edildiğini duyurdu.

09:00 İsrail çatlağı büyüyor

Biden yönetiminin tam desteğine ve Kongre'nin neredeyse paralel düşüncesine rağmen, daha fazla hükümet çalışanı, İsrail'e körü körüne verilen destekten giderek daha fazla rahatsız oluyor. 400'den fazla Kongre çalışanı, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan açık bir mektubu isimsiz olarak imzaladı. ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Biden yönetiminin İsrail'in Gazze savaşına yaklaşımını eleştiren bir iç belge hazırladığını belirten HuffPost'un haberini doğruladı.







