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BM Sekreteri: Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli

BM Sekreteri: Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail’in iki kez hedef aldığı Refah Sınır Kapısı’nda basın toplantısı düzenledi.

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Refah Sınır Kapısı'na giden BM Genel Sekreteri Guterres 'bir an önce' diyerek duyurdu. Guterres, "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli. Kamyonlar bir an önce Gazze'ye hareket etmeli" ifadelerine yer verdi.

Guterres “Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajans (UNRWA) Gazze Şeridi’nde yardım dağıtacak. Mümkün olan en büyük miktarda yardım Gazze Şeridi’ne girmeli.

Yardımların mümkün olan en kısa sürede Gazze’ye ulaşmaya başlamasını sağlamak için ilgili tüm taraflarla görüşmeler yürütüyoruz” dedi.

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