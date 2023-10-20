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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Tetikte olun

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Tetikte olun

İsrail ve Filistin arasındaki savaşın on dördüncü gününde gerilim git gide artarken yetkililerden de peş peşe açıklamalar geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, dün 'dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilim' sebebiyle vatandaşlarına seyahat ederken tetikte olma çağrısı yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İlişkileri Bürosu’nun seyahat bölümü, dün yayınladıkları uyarıda ABD vatandaşlarının seyahat ederken tetikte olmasını tavsiye ettiği bir duyuru yayınladı.

Bildiride “Dünya Çapında Dikkat: Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilim, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı denizaşırı ülkelerdeki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ABD
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