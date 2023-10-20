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"Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunlayıp kaçtı

"Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunlayıp kaçtı

SULTANGAZİ'de zile basarak kargocu olduğunu söyleyen kişi, dışarı çağırdığı kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırgan kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganın peşine düştü.

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Olay, sabah saatlerinde Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Hatun Keskin'in (44) evde olduğu esnada zili çalan bir kişi "kargonuz var" diyerek kadının aşağıya inmesini istedi. Bunun üzerine Hatun Keskin aşağıya indi. Bu sırada talihsiz kadın maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Hatun Keskin vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının ambulansa taşındığı ve saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"3 el ateş ettiler, eski kocası olduğunu duyduk"

Cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Argun, “Silah sesi geldi biz çıktık baktık kadın yerde yatıyordu. Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş. Şu an vuran kişi firar kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk” ifadelerini kullandı.

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