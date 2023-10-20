BIST 7.574
DOLAR 28,02
EURO 29,68
ALTIN 1.782,75
HABER /  DÜNYA

Hollanda "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaptı!

Hollanda "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaptı!

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığının acil durumlar ve seyahat uyarıları için kullandığı X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken Hollanda vatandaşlarına "ticari uçuşlar hala açıkken" ve "mümkün olan en kısa sürede" bu ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden Hollanda vatandaşlarından Beyrut'taki büyükelçilikle irtibatta kalmaları ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlıyor!
Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlıyor!
Mali'de Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a 'Ulusal Nişan' verildi
Mali'de Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a 'Ulusal Nişan' verildi
İlham Aliyev Fransa'nın sömürge ülkelerindeki yaptıklarını bir bir anlattı
İlham Aliyev Fransa'nın sömürge ülkelerindeki yaptıklarını bir bir anlattı
İsrail Büyükelçiliği önüne çocuk oyuncakları bırakıldı
İsrail Büyükelçiliği önüne çocuk oyuncakları bırakıldı
İsrail askerlerinden Batı Şeria’da 80 Filistinliye gözaltı
İsrail askerlerinden Batı Şeria’da 80 Filistinliye gözaltı
BM Sekreteri: Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli
BM Sekreteri: Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Tetikte olun
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Tetikte olun
Deprem uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat'tan ürküten İstanbul depremi ve tsunami açıklaması
Deprem uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat'tan ürküten İstanbul depremi ve tsunami açıklaması
Maraş yine art arda sallandı! AFAD şiddetini duyurdu
Maraş yine art arda sallandı! AFAD şiddetini duyurdu
İsrail-Hamas savaşında son durum! Namaz kılanlara saldırı: İsrail polisi safta duran Müslümanlara gaz fişeği fırlattı
İsrail-Hamas savaşında son durum! Namaz kılanlara saldırı: İsrail polisi safta duran Müslümanlara gaz fişeği fırlattı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Gazze açıklaması
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Gazze açıklaması
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor: Ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor: Ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?