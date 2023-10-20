Bahamalar bayraklı yolcu gemileri Bodrum'da!

Bahamalar bayraklı yolcu gemileri "Silver Spirit" ve "Seabourn Encore" Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

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Kuşadası Limanı'ndan gelen 210 metrelik "Silver Spirit", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gece Pire Limanı'na hareket edecek gemide, ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 503 yolcu ile 405 personel bulunuyor.

"Seabourn Encore" isimli 180 metrelik kruvaziyer de Marmaris Limanı'ndan ilçeye geldi. Çoğunluğu ABD'li 567 yolcu ile 424 personelin bulunduğu gemi, gece Saros Limanı'na hareket edecek.

İlçeye gelen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turu yaptı, tarihi alanları gezdi.