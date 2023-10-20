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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili ekibin antrenmanı, geniş alandaki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıktan dönen Onuachu ve Trezeguet ile gribal enfeksiyonu geçen Enis Bardhi takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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