Limak, Kuzey Makedonya’da alışveriş merkezi açtı

Limak Şirketler Grubu tarafından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te inşa edilen alışveriş merkezi "Diamond Mall"un açılışı gerçekleştirildi.

Abone ol

Açılış törenine, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Birinci Başbakan Yardımcısı Artan Grubi, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Maliye Bakanı Fatmir Besimi, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Ljupço Nikolovski, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, konut, otel, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan ve Üsküp’ün kalbinde konumlanan "Diamond of Skopje" projesinde önemli bir adım atmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kapılarını ziyaretçilerine açan 48 bin metrekare büyüklüğündeki Diamond Mall sadece Üsküp’ün değil, ülkenin ve Balkanlar’ın ekonomisine canlılık katacak ve istihdama katkı sağlayacak. 150 uluslararası markadan oluşan alışveriş seçkisi, farklı mutfakları ve lezzetleri konuklarıyla buluşturacak olan gurme caddesi, Balkanlar’da ilk olma özelliğine sahip 3 bin 500 metrekarelik alana yayılan ve hayal gücünü eğitimle buluşturan çocuklara yönelik eğitim ve eğlence alanı olan Dream Zone ile Diamond Mall, alışveriş merkezinden öte bir yaşam alanı olacaktır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu alışveriş merkezi, proje büyüklüğü 350 milyon avroyu bulan ve çeşitli sektörlerden 1000 kişiye istihdam sağlayacak Diamond of Skopje projesinin eklenen son halkası."

Diamond of Skopje olarak adlandırdıkları proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özdemir, Nisan 2021’de hizmete aldıkları 142 oda kapasiteli “Limak Hotel”, 772 rezidans ve 24 home-office’i bünyesinde barındıran kuleleriyle "Diamond of Skopje" projesini 2024 yılının sonunda tamamen bitireceklerini kaydetti.

Tarihi ve kültürel komşu olarak nitelendirdiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te projeyi hayata geçirmeyi kendileri için büyük bir mutluluk ve gurur meselesi olarak nitelendiren Özdemir, "Sadece 9 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılını hep birlikte kutlamaya hazırlanırken hedefimiz; Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) öncülüğünde gönül coğrafyamız Balkanlar’a Türk müteşebbislerini, tecrübesini ve deneyimini taşımaktır." dedi.

Özdemir, yatırımın hayata geçirilmesindeki desteklerinden ötürü katkı sunanlara da teşekkür etti.

"Üsküp’te kent kültürüne zenginleştirici bir boyut getirmiştir"

Büyükelçi Sekizkök de özellikle tarihi dokuya sahip Üsküp gibi bir kentte ve onun kalbi olan bu yerde büyük bir inşaat projesine girişmenin vizyon ve birikim istediğini vurguladı.

"Üsküp’ün Pırlantası" olarak nitelediği projenin kentlerin kaçınılmaz olan evrim sürecinde etkileyici bir biçimde vücut bulduğunu aktaran Sekizkök, "Zamanın ruhuna uygun bir anlayış ile inşa edilmiştir. İsmine yakışır biçimde Üsküp’ün dokusuna çok güzel entegre olmuştur. Üsküp’e kazandırılan bu özel proje, çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bütünün tüm parçaları pek yakında tamamlanmış olacaktır. Bugün açılışını yaptığımız ‘Diamond Mall’ bir mücevher taşı misali zarafetiyle ve fark yaratan üslubuyla Üsküp’te kent kültürüne zenginleştirici bir boyut getirmiştir. Çağımızın kent planlayıcıları için de ilham kaynağı olacağından hiç şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise projenin hayata geçirilmesi noktasında sağlamış oldukları katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz, Türkiye’de en büyük üçüncü bankayız. Ama şunu da memnuniyetle söylemek isterim ki, Kuzey Makedonya’da da dördüncü büyük banka durumuna geldik. Halkbank Kuzey Makedonya olarak büyüklüğümüz 1,5 milyar avroyu buldu. Öz kaynağımız 260 milyon avro ve ticari kredilerde de Kuzey Makedonya’nın en büyük ikinci bankası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, Kuzey Makedonya’nın geleceğine güveniyoruz ve Halkbank Kuzey Makedonya olarak buranın ekonomisini desteklemeye, iş yerlerini desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile davetliler alışveriş merkezini gezdi.