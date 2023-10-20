Arabası kaza yaptı, serum şişesiyle aracının başında bekledi

Zonguldak'ta iki otomobil sürücüsü arasında hafif çaplı bir trafik kazası yaşandı. Olayda yaralanan olmazken Selim K.'nin damarına bağlı serum şişesiyle aracının başında beklediği görüldü.Abone ol
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kazaya karışan bir sürücü serum şişesiyle aracının başında bekledi.
Kaza, Kdz. Ereğli ilçesi Kepez mevkisinde yaşandı. Naci Ö. idaresindeki 67 LZ 902 plakalı Volkswagen plakalı hafif ticari aracıyla anayola çıkmak isterken Selim K. idaresindeki 16 AKS 809 plakalı Peugeot marka araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler kısa süreli tartışma yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken Selim K.'nin damarına bağlı serum şişesiyle aracının başında beklediği görüldü. Tarafların anlaşmasının ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.