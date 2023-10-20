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Trendol Filistin temalı ürünleri uygulamadan kaldırdı mı? Trendyol'dan açıklama geldi

Trendol Filistin temalı ürünleri uygulamadan kaldırdı mı? Trendyol'dan açıklama geldi

Trendyol, platformda yer alan Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

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Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır. Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

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