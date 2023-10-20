Ataşehir'de 40 katlı rezidansta yangın! İşçiler mahsur kaldı, yürekler ağza geldi

İSTANBUL Ataşehir'de yapımı süren 40 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dakikalar içerisinde yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında rezidansın üst katında mahsur kalan işçiler ise olayı yara almadan atlattı.

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İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta yapımı süren, 'Modern İnşaat'a ait 40 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Duman ve yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde alevler dakikalar içerisinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yürütüldü.

Yangın sırasında rezidansın üst katında 15 işçinin mahsur kalması yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Mahsur kalan işçiler yangını yara almadan atlattı.

Yangının çıkış nedeni belli oldu

Öte yandan yangının çıkış nedeni de belli oldu. Bölgeden alınan bilgilere göre, işçilerin kaynak yaptığı sırada strafora sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Zaman zaman küçük patlamaların yaşandığı, can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.