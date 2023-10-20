HEDEP'li Sezai Temelli 12. Kalkınma Planı'nı eleştirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Muş Milletvekili Sezai Temelli, 12. Kalkınma Planı'nın "temennilerden öteye geçmediğini" ileri sürdü.

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Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugünkü sunumuyla 2024 yılı bütçe görüşmelerinin başlayacağını anımsattı.

Geçen günlerde açıklanan 12. Kalkınma Planı'nın "bir ciddiyetsizliği ortaya koyduğunu" iddia eden Temelli, "Üç ayı planlayamayan bir iktidarın 30 yıllık planlamasına bakıldığında, plandan çok temenniler manzumesi gibi. Hatta önümüzdeki yerel seçimleri düşününce adeta AKP'nin seçim bildirgesi için bir ön çalışması niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Temelli, 12. Kalkınma Planı'nın içeriği itibarıyla birçok tutarsızlığı barındırdığını; afaki birçok rakamın karşılarına çıktığını, gerçeklikten kopuk olduğunu savundu.

Hükümetin daha önce de birçok hedefi ortaya koyduğunu ancak hiçbirine ulaşamadığını öne süren Temelli, "2023 yılı için koymuş oldukları kişi başına 25 bin dolar hedefi yerine şimdi 2028 yılı hedefi için 17 bin 500 dolarlık bir hedef koyuyorlar. Yaşadığımız sapmaya baktığımızda bu rakamın da ne kadar uzağında kalacağımızı çok iyi anlayabiliriz. Bunun gibi birçok hedef afaki boyutlarda. Plan, temenni sınırları içinde kalmış durumda." ifadelerini kullandı.