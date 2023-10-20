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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade etmedi. İsrail güçleri, cuma namazı sonrası gösteri yapmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, cuma namazını Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade etmedi. 

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

Bunun üzerine Filistinliler, cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki bir caddede kıldı.

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, cuma namazı sonrası gösteri yapmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

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