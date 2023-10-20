İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti
Anadolu Ajansı
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İsrail güçleri, cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade etmedi. İsrail güçleri, cuma namazı sonrası gösteri yapmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.
İsrail güçleri, cuma namazını Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade etmedi.
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Bunun üzerine Filistinliler, cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki bir caddede kıldı.
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İsrail güçleri, cuma namazı sonrası gösteri yapmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.
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İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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