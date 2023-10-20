İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, cuma namazını Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade etmedi.