Lexus'un yeni lüks minivanı LM Modeli Türkiye'de

Lexus, markanın tamamen yeni bir segmente girmesini sağlayan lüks minivan modeli LM’i Türkiye’de satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel jet uçaklarındaki konforu LM'e taşıyan Lexus, bu modelle birlikte markanın ve lüksün zirvesini sunuyor. Lexus'un yeni LM modelinin 4 kişilik VIP versiyonu, 10 milyon 900 bin TL ile Türkiye pazarına giriş yaparken LM’in 7 kişilik versiyonu ise 8 milyon 900 bin TL ile satışa sunuldu.

Lexus’un yeni NX ile başlattığı, RX ve RZ ile devam eden yeni döneminin dördüncü modeli olan LM, markanın yeni tasarım dilini, platformunu, güç ünitelerini ve yenilikçi teknolojilerini kullanıyor.

Markanın LS Sedan, LC Coupe gibi amiral gemisi modellerinde kullandığı isimlendirmeye uygun olacak şekilde LM, yani Luxury Mover modeli, markanın sunduğu konfor seviyesini en üst düzeye taşıyor. 4 kişilik VIP ve 7 kişilik versiyonlara sahip LM, yolcuları adına maksimum oranda konfor sunarken şoförlü veya bireysel kullanımlar için de eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Lexus, LM modelinin tüm versiyonlarında 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden Kendi Kendini Şarj Eden Hibrit sistemini kullanıyor. LM 350h, yeni NX 350h ve RX 350h modellerinde de yer alan aynı sistemle donatıldı. 250 HP güç üreten LM 350h, 239 Nm tork değerine sahip. 7 koltuklu ve 4 koltuklu LM modelleri, E-Four elektronik dört tekerlekten çekiş özelliğiyle de dikkat çekiyor.

E-Four sistemi, ön/arka gücü dağılımını 100:0 oranından 20:80 oranına kadar değiştirerek her koşulda ideal çekişin ve güvenli yol tutuşun elde edilmesini sağlıyor. Lexus’ta konfor, teknoloji ve lüksün zirvesini temsil eden LM, 7 koltuklu ve 4 koltuklu olmak üzere iki versiyon ile sunuluyor.

7 koltuklu modelde, orta sırada yer alan VIP koltuklarla birlikte ek olarak üçüncü sıra koltuklar yer alıyor. Daha fazla bagaj alanı gerektiğinde ise, üçüncü sıra koltuklar katlanabiliyor.

LM, iki adet çok fonksiyonlu VIP arka koltuğuyla öne çıkıyor

LM ürün gamının en üstünde yer alan 4 koltuklu versiyon, her yolculuğu son derece konforlu ve keyifli hale getirecek zengin özellikleriyle donatılan iki adet çok fonksiyonlu VIP arka koltuğuyla öne çıkıyor.

Mobil ofis gibi çalışma alanına dönüşebilen LM, 4 koltuklu modelde 5 farklı temanın yanı sıra 14 farklı renk tonuyla farklı kabin ambiyanslarıyla aydınlatılabiliyor.

Lexus LM modelinde, koltukların tasarımı ve özellikleri araç içi deneyimin merkezini oluşturuyor. Tipik minivanlardan farklı olarak ideal oturma pozisyonuna sahip VIP arka koltuklar, rahatsız edici düşük frekanslı titreşimleri azaltmak için baş salınımını önleyecek şekilde geliştirildi.

Elektrikli olarak ayarlanabilen koltuklar, ısıtma ve havalandırma özelliklerinin yanı sıra minderler ve koltuk arkalığı, uyluklara, sırta ve omuzlara farklı programlarla masaj yapmak için entegre hava keselerine sahip.

Lexus LM’in lüksünü tamamlayan özellikler arasında arka koltuklara entegre ve bağımsız olarak kullanılabilen kontrol paneli, 48 inç geniş ekran, Lexus Climate Concierge, 14 litrelik buzdolabı, saklama alanları ve kol dayama yerine entegre çıkarılabilir masalar, ses sistemi ve ambiyans aydınlatması gibi unsurlar dikkat çekiyor.

4 koltuklu LM'de, kabin bölmesinin alt kısmında, görüntüleme için optimum açıda konumlandırılmış 48 inç geniş ekran HD ekran yer alıyor. Ayrıca arka kabinde kapı kumandaları, küçük eşyalar için saklama alanı ve sıcaklık izleme sensörleri içeren şık bir baş üstü konsol da bulunuyor.

4 ve 7 koltuklu versiyonlar

Lexus yeni LM modeli için Lexus Climate Concierge sistemini geliştirerek özelliklerini ve işlevselliğini klimanın ötesine taşıdı. Böylece kabin ortamının daha kapsamlı şekilde ayarlanmasını sağlandı. Klima, arka kabin aydınlatması, pencere güneşlikleri ve koltuk yatırma pozisyonu için kişisel tercihler tek dokunuşla ile seçilebiliyor ve her bir yolcu için ayrı olarak ayarlanabiliyor.

Nanoe-X teknolojisinin kullanılması ise, Lexus Climate Concierge'in kabinde temiz ve sağlıklı hava kalitesini korumasına yardımcı oluyor. Lexus’un lüks minivanı LM, Türkiye’de 4 ve 7 koltuklu versiyonlarda Light Edition ve Dark Edition olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor.

Bunlara ek olarak 7 koltuklu versiyonda standart olarak VIP ikinci sıra koltuklar, 50:50 oranında katlanabilen üçüncü sıra koltuklar, ısıtmalı ahşap ve deri direksiyon, 21 hoparlörlü Mark Levinson Premium Ses Sistemi, 14 inç ekran ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı sunuluyor.

4 koltuklu versiyon ise, tamamen yatırılabilen VIP arka koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon, 23 hoparlörlü Mark Levinson Premium Ses Sistemi, 48 inç arka ekran, separatör ve buzdolabı ile geliyor. LM, 5.130 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1945 mm yüksekliğe sahip. Cömert genişliği, yüksekliği ve 3 bin mm’lik aks aralığı, arka yolcuların yaşam alanını maksimuma çıkaran noktalar oldu.

Aktif güvenlik sistemi

LM, yeni NX, RX ve RZ modellerinde de yer alan en yeni nesil Lexus Safety System + aktif güvenlik ve sürücü destek sistemleriyle donatıldı. Bu sistemler çok daha farklı kaza risklerini algılayacak şekilde geliştirildi. Lexus Safety System + ile donatılan yeni LM, Acil Durum Direksiyon Yönlendirme Desteği ve Adaptif Hız Sabitleyici içeren Çarpışma Önleyici Sistem ile birlikte, daha yavaş şehir trafiğinde daha güvenli sürüş için Proaktif Sürüş Asistanı’na sahip.

Sürücü Monitörü, sürekli olarak sürücünün durumunu takip ederek, tepki verilmediği durumlarda aracı yavaşlatabiliyor veya durdurabiliyor. Arka kayar kapılar dahil olmak üzere kapılarda Lexus’un zarif E-latch elektronik kapı açma sistemi yer alıyor. Güvenli Çıkış Asistanı birlikte çalışan sistem, arkadan gelen trafiği algılayarak kapının açılmasıyla yaşanan kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.