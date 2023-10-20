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Aydın İmam Hatip'te öğrenci tuvaletinde gizli kamera şoku! Hizmetli tutuklandı

Aydın İmam Hatip'te öğrenci tuvaletinde gizli kamera şoku! Hizmetli tutuklandı

AYDIN'da Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin kullandığı tuvalete yerleştirilen gizli kamera ortalığı karıştırdı. Gözaltına alınan okul hizmetlisi C.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde bir lisenin tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetlinin tutuklandığını bildirdi. Canbolat, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tuvalete kamera koyduğu iddiasıyla hizmetli olarak görev yapan C.İ. hakkında idari soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini söyledi.

Şüphelinin görevinden uzaklaştırıldığını aktaran Canbolat, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla C.İ'nin gözaltına alındığı bilgisini verdi. Vali Canbolat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığını kaydetti.

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