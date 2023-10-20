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"Bankadan arıyoruz" deyip dolandıran 2 kişiye 3 yıl 4'er ay hapis!

"Bankadan arıyoruz" deyip dolandıran 2 kişiye 3 yıl 4'er ay hapis!

Samsun'da bankadan aradıklarını söyleyip bir kişiyi 10 bin lira dolandıran 2 kişi, yargılandıkları mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı.

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Samsun'da ikamet Bilal Ç.'yi telefonla arayarak kendilerini "bankacı" olarak tanıtan dolandırıcılar, kredi kartı bilgileri ve telefonuna gelen onay kodunu aldılar. Dolandırıcılar, 2 ayrı yerden televizyon ve mobilya alışverişi yaparak Bilal Ç.'yi 10 bin lira dolandırdılar.

Dolandırıldığını anlayan Bilal Ç. şikayetçi oldu. Şüpheliler Hakan K. ve İbrahim Ş. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. "Dolandırıcılık" suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldılar.

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