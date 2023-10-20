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Türkiye ve Azerbaycan'dan 100. yıla özel ortak tatbikatlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye ve Azerbaycan'dan 100. yıla özel ortak tatbikatlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yılı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusu, iki ayrı tatbikatta bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yılı dolayısıyla iki özel tatbikat planlandı.

Türkiye'deki tatbikata "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", Azerbaycan'daki tatbikata ise "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ismi verildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, işbirliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekat icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla planlanan özel tatbikatlardan ilki "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", 19 Nisan-10 Mayıs’ta Kars'ta gerçekleştirildi.

Özel tatbikatlar serisinin ikincisi "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ise 16 Ekim'de Azerbaycan’da başladı.

Hafta başında "Seçkin Gözlemci Günü"nün yapılması planlanan tatbikata Türkiye'den çok sayıda personelle ATAK helikopteri, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra "bordo bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları katılıyor.

Tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

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