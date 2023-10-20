Ev hanımlığından sıkılan kadın, 60 yaşında çift ana dal ile üniversite okuyor!

Eşinin tayini çıktığı için Diyarbakır’a yerleşen Mükerrem Çalık, pandemi döneminde hazırlandığı üniversite sınavında şu anda Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 60 yaşında çift ana dal yapıyor.

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Pandemi döneminde evde internette gezinen Mükerrem Çalık (60), bilgilerini güncellemek adına Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazanarak kendinden 40 yaş küçük öğrencilerle aynı sıraları paylaşıyor.

İki çocuk, iki torun sahibi Çalık, çift ana dal yaparak üniversite eğitimini büyük heyecanla sürdürüyor.

40 yıl ev hanımlığı yapmaktan sıkılan Çalık, şimdilerde çocukları yaşındaki öğrencilerle aynı kulvarda, aynı derecede yüksek notlar alarak bunun mutluluğunu yaşıyor.

60 yaşında, 40 yıllık ev hanımı olan Çalık; İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, pandeminin kendisine ikramiye olarak üniversiteyi verdiğini söyledi.

Pandemi döneminde internete vakit geçirdiğini, kendisini güncellediğini belirten Çalık, “Deneme amaçlı sınava girdim. Eşimin desteğiyle hem TYT’ye, hem de AYT’ye girdim. AYT sonuçlarım buraya yerleşmeme neden oldu. Mutluyum, çok sevinerek geldim. Liseyi bitirdiğimiz zaman ihtilal dönemiydi. Ailem çok cesaret edemedi üniversite okutmaya. Bu zamana kadar normal ev hayatımı yaşadım. Şimdi çocuklarımın biri evlendi, diğeri iş sahibi oldu” dedi.

“40 yaş küçük ama arkadaş derecesinde yakın olduğum kişilerle aynı kulvarda yürümek hoşuma gidiyor”

Boş zamanlarının çok olduğunu aktaran Çalık, “Ders çalışma, bilgi güncelleme olanağım daha fazlaydı. Buraya geldim. Benden 40 yaş küçük ama arkadaş derecesinde yakın olduğum kişilerle aynı kulvarda yürümek hoşuma gidiyor. Diyarbakır’a eşimin görevi dolayısıyla geldim. Daha önce yine tayin olayıyla gelmiştim. 3 sene kaldım. Kızım burada kaldı ve burada evlendi. Sonra biz tayin olduk. 6 sene dışarıdaydım. Tekrar tayin olanağımız sağlandığında hem kızımın çocukları yanında olmak, hem de Diyarbakır’ı çok beğenmiştim, burayı tercih ettik” diye konuştu.

“50 yaşından sonra hanımların kendilerini bırakmaları değil, kendilerini güncellemelerini tavsiye ediyorum”

Eşinin devlet memuru olduğunu ve memnun kaldıkları için Diyarbakır’da ev aldıklarını ifade eden Çalık, “Çocuklarımla, torunlarımla birlikte olmak hoşuma gidiyor. Bu sene 3’üncü sınıf, 5’inci dönem olarak geçiyor. Üniversitenin sağladığı bir program var, çift ana dal. Çift ana dal da hem Halkla İlişkiler, hem Gazetecilik okuma olanağım oldu. Onu tercih ettim. Kabul edildim. Şimdi ikisini birden okuyorum. Güzel bir duygu. 50 yaşından sonra hanımların kendilerini bırakmaları değil, kendilerini güncellemelerini tavsiye ediyorum. En büyük duygum, aradaki yıl farkına rağmen hepimizin aynı not derecesini alabilmesi, benim onlara ulaşabilmiş olmam. Aynı seviyede bir şeyler yapabilmem beni daha dinamik yapıyor” şeklinde konuştu.