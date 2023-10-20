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"Igor Tudor, Beşiktaş için İstanbul'da" iddiası! Beşiktaş'tan açıklama geldi

"Igor Tudor, Beşiktaş için İstanbul'da" iddiası! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Teknik direktör Igor Tudor'un, Beşiktaş'la görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Beşiktaş çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

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Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor’un kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Tudor'un Yardımcıları Burak Yılmaz'ın yanına geldi

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz’ın yardımcı antrenörlüğüne Hari Vukas’ı ve atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric’i getirdi. İki antrenör, Galatasaray döneminde Tudor’un yardımcılığını yapmıştı.

Bu atamaların ardından Tudor’un Beşiktaş’a geleceği dedikoduları patlak verirken, Burak Yılmaz da bu iddiaları reddetmişti.

Yılmaz, “Aramıza benim isteğim ve arzumla iki yeni hocamız katıldı. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Bize daha fazla güç katacaklarını düşündük. Antrenörler yakından tanıdığım isimler. Her zaman iletişim halindeydim. Onlara da teşekkür ediyorum. Davetimizi ikiletmeden burada oldular. Bu da kulübümüzün büyüklüğünden geliyor. Her şey benim isteğimle oldu. Her şey olumlu yönde gidiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Tudor son olarak Marsilya'da çalıştı

Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştıran Tudor, 48 resmi mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmalarda maç başıan 1.83 puan ortalaması yakaladı.

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