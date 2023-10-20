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Yatımcılar Çin'den soğuyor! Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8,4 azaldı

Yatımcılar Çin'den soğuyor! Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8,4 azaldı

Çin'de ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak, bu yılın 9 aylık döneminde doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) yıllık bazda yüzde 8,4 geriledi.

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Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 8,4 azalarak 919,9 milyar yuan (yaklaşık 128 milyar dolar) oldu.

Ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda, 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda cüzi bir artıştan sonra nisandan itibaren düşüş kaydedilmişti.

Bakanlık yetkilileri, düşüşe gerekçe olarak "küresel ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi" ve "geçen yılki yüksek bazı" gösterdi.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş eğiliminde, dış koşulların yanı sıra Çin ekonomisindeki ivme kaybının etkisinin olduğu belirtiliyor.

Düşüş eğilimi, yatırımlar kadar dış ticareti de etkiliyor. Çin'in ihracatı 5 aydır, ithalatı ise 9 aydır düşüş gösteriyor. Eylül ayında hem ihracat hem ithalat yıllık bazda yüzde 6,2 azalmıştı.

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