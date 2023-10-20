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Samsun'da doktor kravatıyla intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da doktor kravatıyla intihar etti

SAMSUN'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor, evinde kravatıyla kendini asarak intihar etti.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erol Yazar (54), girdiği bunalım sonucu evinde kravatıyla kendini kalorifer borusuna asarak intihar etti.

Dr. Yazar'ın annesi ve babası oğullarını ziyaret için evine gittiler. Anahtar ile kapıyı açamayan ve oğullarına ulaşamayan aile, polisten yardım istedi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye tarafından evin kapısı kırılarak içeri girildiğinde Erol Yazar'ın asılı halde cansız bedeni ile karşılaştılar.

Erol Yazar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaparken 15 Mart'ta sağlık sorunlarından dolayı emekli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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