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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti yol ulaşıma kapatıldı

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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti yol ulaşıma kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti yol ulaşıma kapatıldı

 Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti yol ulaşıma kapatıldı

Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti yol ulaşıma kapatıldı

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti yol ulaşıma kapatıldı
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