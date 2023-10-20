TAG Otoyolu'nda feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti yol ulaşıma kapatıldı
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.
Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.
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Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.
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