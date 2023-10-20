İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var

İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Katil İsrail ordusu gece saatlerinde Cibaliye bölgesinde bulunan el-Ömeri Camii'ni hedef alırken, cami tamamen yıkıldı. İsrail ardından da Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenledi.Kilise saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. İşte İsrail saldırılarının 14. gününde yaşananlar...

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Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, İsrail sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Hastaneyi bombalayıp 500 kişiyi katleden İsrail, okul, cami, kilise ne varsa hepsini bombalamaktan geri durmuyor. İsrail, kara saldırısına hazırlanırken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte bölgede yaşananlar...

06:16 Rum Ortadoks Kilisesi: Saldırının sorumlusu İsrail

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, saldırıyı "en sert şekilde kınadıklarını" ifade ederken, çoğunlukla sivillerin sığındığı kiliselerin hedef alınmasının "görmezden gelinemez bir savaş suçu sayılabileceğini" belirtti.

05:50 İsrail bu kez sivillerin sığındığı kiliseyi vurdu: 8 ölü

Son günlerde kurumları hedef alan İsrail, bu defa Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenledi. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların hala enkaz altında olduğu, kurtarma ve ambulans ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Bombalamanın kilise binasının bazı kısımlarında ciddi maddi hasara yol açtığı ve yanındaki bir binanın da yıkıldığı kaydedildi. Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Huri, "İsrail Gazze'de soykırım planı uyguluyor" dedi.

05:10 İsrail Gazze'de bir camiyi daha vurdu

İsrail Gazze'de bir camiyi daha vurdu Cibaliye bölgesinde hedef alınan el-Ömeri Camii tamamen yıkıldı.

04:30 Gazze'deki hastanelerin birkaç saatlik yakıtı kaldı

Gazze'deki hastaneler, yakıt istedikten sonra BM, bölgedeki son yakıtını bağışladı. Yakıtın bağışlandığı Gazze'nin en büyüğü Şifa hastanesi, "birkaç saat daha elektriğimiz olacak" dedi.

04:42 Biden yine 'patlama' dedi 'görülmemiş destek' açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını duyurdu. İsrail'in hastaneyi bombalaması için patlama diyen Biden, Rusya Devlet başkanı Putin ile Hamas'ın aynı olduğunu ve ikisinin de kazanmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

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