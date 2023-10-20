BIST 7.538
DOLAR 28,00
EURO 29,67
ALTIN 1.789,79
HABER /  DÜNYA

Rusya: Ukrayna hedeflerine bir haftada 4 grup saldırısı yaptık!

Rusya: Ukrayna hedeflerine bir haftada 4 grup saldırısı yaptık!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla 4 grup saldırısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Abone ol

Konaşenkov, Rus ordusunun 14-20 Ekim'de Ukrayna ordusuna yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sürede Rusya Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna’ya ait füze ve topçu sistemleri, yakıt ve yağ depoları, silah ve askeri teçhizat üretimi atölyeleri, Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı yerlere yönelik 4 grup saldırısı düzenlediğini aktaran Konaşenkov şunları kaydetti:

"Saldırılar sonucunda insansız botlar için bir depo, patlayıcı üretimi için atölyeler, operasyonel-taktik füzelerin montajı için bir atölye, Azov nasyonalist oluşumunun birlikleri, yabancı eğitmenler ve paralı askerler yok edildi."

ÖNCEKİ HABERLER
"Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı
"Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı
Yatımcılar Çin'den soğuyor! Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8,4 azaldı
Yatımcılar Çin'den soğuyor! Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8,4 azaldı
Türkiye Diyanet Vakfı bir yılda 55 bin kitap dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı bir yılda 55 bin kitap dağıttı
Konya'da dilencinin üzerinden 26 bin 212 lira çıktı!
Konya'da dilencinin üzerinden 26 bin 212 lira çıktı!
Otoyolda durdurulan otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı!
Otoyolda durdurulan otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı!
Samsun'da doktor kravatıyla intihar etti
Samsun'da doktor kravatıyla intihar etti
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var
İsrail'in Gazze'yi işgal planı ifşa oldu! Gazze'nin toprakları küçülecek! Dışişleri Bakanı itiraf etti
İsrail'in Gazze'yi işgal planı ifşa oldu! Gazze'nin toprakları küçülecek! Dışişleri Bakanı itiraf etti
"Igor Tudor, Beşiktaş için İstanbul'da" iddiası! Beşiktaş'tan açıklama geldi
"Igor Tudor, Beşiktaş için İstanbul'da" iddiası! Beşiktaş'tan açıklama geldi
Gazze'de şov yapmakla suçlanan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk isyan etti: Siz ne aşağılıksınız ya?
Gazze'de şov yapmakla suçlanan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk isyan etti: Siz ne aşağılıksınız ya?
Ev hanımlığından sıkılan kadın, 60 yaşında çift ana dal ile üniversite okuyor!
Ev hanımlığından sıkılan kadın, 60 yaşında çift ana dal ile üniversite okuyor!
Türkiye ve Azerbaycan'dan 100. yıla özel ortak tatbikatlar
Türkiye ve Azerbaycan'dan 100. yıla özel ortak tatbikatlar