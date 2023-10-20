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Kendisini eve kilitleyen genç, canlı yayın açıp özel harekat polisine direndi

Kendisini eve kilitleyen genç, canlı yayın açıp özel harekat polisine direndi

KONYA'da kendisini eve kilitleyen genç sosyal medya hesabından canlı yayın açıp başına silah dayayarak özel harekat polislerine direndi. Otoparktaki arabasına binip gitmek istediğini aksi takdirde kendisini vuracağını söyleyen genç, daha sonra aracına binip kaçtı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Yarma Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kendini silahla evine kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekiplerinin kapıyı açmasını istedi genç, ekiplere kapıyı açmayacağını söyledi.

Bunun üzerine adrese Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Bu sırada da evde sosyal medya hesabından canlı yayın açan K.A. müzakereci polise direndi. O anlar ise sosyal medya hesabında canlı yayınlandı.

Ekiplerin uzaklaşmasını ve otoparktaki arabasına binip gideceğini aksi taktirde kendisini vuracağını söyleyen genç, daha sonra 42 AIE 811 plakalı aracıyla kaçtı. Otomobil bir süre sonra şahsın evine yakın yerde bulunan 10496. Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu.

Kaçan şahsın yakalanması için yürütülen çalışma sürüyor.

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