Biden ve Kemal Kılıçdaroğlu! Tesadüfün böylesi: İkisi de aynı günde!!!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ABD Başkanı Biden’ın İsrail ile ilgili açıklamaları ve eş zamanlı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkere ile ilgili yaptığı açıklamaları YouTube'daki canlı yayınında değerlendiriyor.

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Askerlerine tam yetki vererek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden bir nevi ‘atış serbest’ talimatı veren İsrail, son olarak tam bir insanlık suçu işleyerek yaralıların tedaviyi gördüğü hastaneyi bombaladı. Bu katliam sonrası ise gelen tepkiler üzerine ‘karşı taraf yaptı’ diyerek suçu Hamas’a attı. İsrail’in bu yüzsüzlüğüne alışığız fakat ABD Başkanı Joe Biden da çıkıp İsrail’i savundu ve hastaneyi bombalayanın İsrail olmadığı yalanını destekledi.

Gazze’de bu yalanlar havada uçuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hem tezkereye karşı ‘hayır’ oyu verdi, hem de ‘yabancı asker postalı istemiyoruz’ açıklaması yaptı.

Bu konular ve gündemin diğer maddelerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında değerlendiriyor.