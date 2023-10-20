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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Filistin- İrail çatışması ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor.

Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de çalışmalarını sürdürdü.

Libya Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Önemli konular masada

Görüşmede, bölgesel konuların ön planda oldu.

Ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da gündeme geldi.

Diğer yandan Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu görüşmenin ana gündem maddesini oluşturdu.

Bu sene ikinci ziyareti

En son Dibeybe, Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'ye gelmişti.

Böylelikle bu sene 2. görüşme gerçekleşmiş oldu.

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