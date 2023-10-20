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ABD'li askeri analist Douglas Macgregor: İsrail'in kıyameti Türkler olur

ABD'li askeri analist Douglas Macgregor: İsrail'in kıyameti Türkler olur

ABD'li askeri analist Douglas Macgregor İsrail'in Gazze'ye kara harekâtı yapmasının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini kaydederek Sünni Müslüman İttifakı'nın fiili lideri olan Erdoğan Türkiye'sinin İsrail'in kıyameti olacağını söyledi.

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7Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 1524'ü çocuk, 1000'i kadın toplam 4 bin 137 kişi şehit oldu, 13 bin 260 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti. İsrail hükümetinin kara operasyonu ve Gazze'ye yardımlara izin verilmeyeceği açıklamaları geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail için daha önce 13 milyar dolar olduğu iddia edilen "benzeri görülmemiş destek" isteyeceklerini söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bölgesel savaş uyarısı yaptı. 

ABD Ordusu Emekli Albayı ve askeri analist Douglas Macgregor, Amerikalı eski hukukçu Andrew Napolitano'nun Gazze'deki gelişmeler hakkında sorularını cevaplandırdı.

Kara harekâtındaki tehlike

Macgregor'ın değerlendirmeleri şu şekilde;

Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekâtı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler.

"Asıl tehdit Türkiye"

İran'ın her ne kadar elinde çok sayıda füzesi olsa da İsrail'in savaş söz konusu olduğunda İran'a nükleer bomba göndereceğini açıkça ifade ettiğini söyleyen Macgregor  Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye "tehdidine" dikkat çekti.

Dünyadaki Sünni Müslümanlar için Erdoğan'in fiili lider olduğunun altını çizen Macgregor şu ifadeleri kullandı;

Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. 

"Türkler 2 milyon askeri bölgeye yığar"

Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez iki milyon askeri bölgeye yığabilirler. Ve Türkler çok acımasız savaşçılar. 

"İsrail için kıyamet olur"

Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur, eğer Gazze'ye girerlerse! Bu saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor.

"Abd de dahil olsa yenilgi kaçınılmaz"

ABD hava desteği verse de bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da denizde de onlarla savaşacak kadar askerimiz yok.

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