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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail'in operasyonları derhal durmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail'in operasyonları derhal durmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'deki katliama ilişkin dünyaya mesaj gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'deki katliama ilişkin dünyaya mesaj gönderdi. " İsrail'in soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum." diyen Erdoğan, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır." dedi.

"Zulümle abad olunmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz" dedi.

"İsrail yönetimi örgüt gibi davranmaktadır"

"İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum."

"İsrail, soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurmalı"

Erdoğan, paylaşımının devamında, "İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum. Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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