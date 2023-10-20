BIST 7.511
DOLAR 27,99
EURO 29,67
ALTIN 1.783,63
HABER /  GÜNCEL

Ersin Tatar: Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz

Ersin Tatar: Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Abone ol

Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenine katılan Tatar, öğrencilere ilk dersi verdi.

Tatar derste, Filistin'de her gün gerçekleşen saldırı ve ölümlerin kendilerine Kıbrıs'ta geçmişte yaşananları bir kez daha hatırlattığını ifade ederek, Filistin'de olanların güvenlik, huzur ve barışın önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Gazze'de yaşanan çatışmalardan duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Tatar, "Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz. Umarım en kısa zamanda saldırılar, çatışmalar ve ölümler son bulur. En büyük temennimiz budur" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı
İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı
Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Gaziantep FK maçına çıkmayacak
Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Gaziantep FK maçına çıkmayacak
Ali Koç'un cezasına indirim yapıldı
Ali Koç'un cezasına indirim yapıldı
Bakan Hakan Fidan, Cleverly ile görüştü!
Bakan Hakan Fidan, Cleverly ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail'in operasyonları derhal durmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail'in operasyonları derhal durmalı
Biden ve Kemal Kılıçdaroğlu! Tesadüfün böylesi: İkisi de aynı günde!!!
Biden ve Kemal Kılıçdaroğlu! Tesadüfün böylesi: İkisi de aynı günde!!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
ABD'li askeri analist Douglas Macgregor: İsrail'in kıyameti Türkler olur
ABD'li askeri analist Douglas Macgregor: İsrail'in kıyameti Türkler olur
Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor
Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor
Filistin Sağlık Bakanlığı kayıp kişi sayısını açıkladı
Filistin Sağlık Bakanlığı kayıp kişi sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 yılı bütçesini sundu
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi!
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi!