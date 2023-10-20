Bakan Hakan Fidan, Cleverly ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.
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