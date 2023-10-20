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Bakan Hakan Fidan, Cleverly ile görüştü!

Bakan Hakan Fidan, Cleverly ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

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 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

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