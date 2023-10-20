Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Gaziantep FK maçına çıkmayacak

Antalyaspor, Filistinliler için yapılacak saygı duruşunda bulunmak istemeyen ve teknik ekipten izin isteyen İsrailli futbolcular Safouri ve Jehezkel'i Gaziantep maçı kadrosuna almadı.

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Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail tarafından başlatılan operasyonlarda binlerce masum kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de yaşananlara futbol dünyası da sessiz kalmazken, birçok kulüp İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını kınadı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bölgede hayatını kaybeden masumlar için müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını ve siyah kol bandı takılacağını duyurdu.

Saygı duruşunda bulunmak istemediler

Süreç devam ederken Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı iki İsrailli futbolcu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, ligin 9'uncu haftasında oynanacak maça çıkmak istemedi.

Kulüple görüşen iki futbolcu da müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunmak istemediklerini iletirken, yaşanan zorlu süreç nedeniyle maçta yer almak istemediklerini bildirdi.

Antalyaspor talebi onayladı

Konuyu değerlendiren Antalyaspor Kulübü yönetimi ve teknik ekip iki futbolcunun Gaziantep maçı kadrosunda olmamasına karar verdi.

Safouri ve Jehezkel, kırmızı beyazlıların Gaziantep maçı kamp kadrosunda yer almayacak.

İsrail'in çağrısına uymadılar, Türkiye'de kaldılar

Gazze'deki saldırılara karşı artan tepkilerin ardından İsrail Devleti, yurt dışındaki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeye dönmeleri gerektiğini bildirmişti.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Safuri ve Jehezkel, Türkiye'de kalarak, Antalyaspor'la devam etmeyi tercih etti.