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İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi

İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği aktarıldı.

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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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