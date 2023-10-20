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BM: Gazze'de konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi

BM: Gazze'de konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'unun yıkıldığını ya da yaşanmaz hale geldiğini duyurdu.

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Kuşatma altındaki Gazze Şeridi, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye döndü. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuştu.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgilere göre, devam eden hava saldırıları nedeniyle kurtarma ekiplerinin görevlerini yerine getiremediğine dikkati çeken Haq hastanelerin de dolup taştığını dile getirdi.

"Gazze'de konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı"

Yaklaşık 9 bin kanser hastasının tedavi alamadığını aktaran Haq, "7 Ekim'den bu yana Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi" bilgisini paylaştı.

Haq, BM Kadın Birimi'ne göre ise 490 bin kadın ve kız çocuğunun yerinden edildiği, yaklaşık 900 kadının ise eşlerini kaybederek dul kaldığı bilgisini paylaştı.

"Biz sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırısı hakkında ise Haq, "Biz sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz. BM'ye göre tüm kutsal alanlar hedef dışıdır" diye konuştu.

Diğer yandan OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada da Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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