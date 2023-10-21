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Benzine kallavi zam geldi! 21 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine kallavi zam geldi! 21 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İsrail-Hamas savaşı 15. gününe girerken petrol fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor. Petroldeki artış nedeniyle motorinden sonra benzine de kallavi zam geldi. Zam gece yarısı pompaya yansıdı. İşte 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...

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İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısı 1 lira 48 kuruş zam

Petrol fiyatlarındaki artış ve doların 28 lira sınırını aşması nedeniyle benzine gece yarısı 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Böylece benzin 35 lira sınırını aştı. 

Zamlı benzin fiyatları...

1 lira 48 kuruşluk zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 33.59 liradan 35.15 liraya, İzmir'de 34.30 liradan 35.98 liraya, Ankara ise 34.20 liradan 35.88 liraya yükseldi

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 35.15 TL
Motorin fiyatı: 39,62 TL 

ANKARA
Benzin fiyatı: 35.88 TL
Motorin fiyatı: 40,19 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 35.98 TL
Motorin fiyatı: 40,34 TL

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