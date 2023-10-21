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Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi

Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi

Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

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2022 FIFA Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen Arjantinli futbolcu Papu Gomez, 2 yıl futboldan men edildi.

Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen 35 yaşındaki futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

Sözleşmesi feshedilmişti

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez, eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.


İspanyol basını, futbolcunun cezasının resmiyet kazanmasının ardından futbolu bırakacağını öne sürdü.

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