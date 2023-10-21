BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  SPOR

MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Abone ol

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Milli aradan önce teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın yerine Emre Belözoğlu'nu getiren başkent temsilcisi, yeni çalıştırıcısıyla ilk maçında Mondihome Kayserispor'u 3-0'la geçmişti. Ligde 9 puanla 12. sırada haftaya giren MKE Ankaragücü, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmaya çalışacak.

Teknik direktörlüğe Türk asıllı İsviçreli teknik adam Hakan Yakın'ı getiren İstanbulspor ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Son 5 maçını kaybeden İstanbul ekibi, 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçları MKE Ankaragücü kazanmıştı.

Emre Belözoğlu dalya diyecek

MKE Ankaragücü'nün genç çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki 100. sınavını İstanbulspor karşısında verecek.

Belözoğlu, Fenerbahçe'yle 10, Başakşehir'le 88, MKE Ankaragücü'yle de 1 kez teknik direktör olarak görev aldı. Söz konusu 99 maçın 77'sini kaybetmeyen Belözoğlu, bu karşılaşmalarda takımlarıyla 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de işçileri taşıyan minibüs, yakıt tankeri ile çarpıştı!
Kayseri'de işçileri taşıyan minibüs, yakıt tankeri ile çarpıştı!
ABD'nin istifa eden yetkilisinden olay İsrail itirafları! Sistem işlemiyor...
ABD'nin istifa eden yetkilisinden olay İsrail itirafları! Sistem işlemiyor...
Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'i işgal planını böyle anlatmış
Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'i işgal planını böyle anlatmış
Usta gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti! 64 yıldır yazıyordu...
Usta gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti! 64 yıldır yazıyordu...
Manisa'da besin zehirlenmesi! 350 işçi hastaneye başvurdu
Manisa'da besin zehirlenmesi! 350 işçi hastaneye başvurdu
Van'da deprem oldu! AFAD açıkladı çevre iller de sallandı Muğla dan sonra...
Van'da deprem oldu! AFAD açıkladı çevre iller de sallandı Muğla dan sonra...
Benzine kallavi zam geldi! 21 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Benzine kallavi zam geldi! 21 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi
Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Filistin'e destek veren Benzema, Fransız politikacılara dava açacak
Filistin'e destek veren Benzema, Fransız politikacılara dava açacak
İsrail'i eleştiren Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi
İsrail'i eleştiren Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi