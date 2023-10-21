Usta gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti! 64 yıldır yazıyordu...

Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Rauf Tamer kimdir, eşi ve çocukları nereli?Abone ol
Gazeteci Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını kaybetti. 64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.
Rauf Tamer kimdir, eşi ve çocukları...
1937 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer, ilköğrenimini Gemlik’te, ortaöğrenimini İstanbul ve Bursa’da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Yükseköğrenimi sırasında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul’da sürdürdü.
1968’den sonra tercüman gazetesinin “Sözün Kısası” köşesinde yazdı. Uzun bir süre de Sabah gazetesinde çalıştı. Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.
Eserlerinden bazıları şöyle:
Sözün Kısası (1973)
Düzen kavgası (1974)
Solun Namusu (1975)