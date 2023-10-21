BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  MEDYA

Usta gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti! 64 yıldır yazıyordu...

Usta gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti! 64 yıldır yazıyordu...

Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Rauf Tamer kimdir, eşi ve çocukları nereli?

Abone ol

Gazeteci Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını kaybetti. 64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

Rauf Tamer kimdir, eşi ve çocukları...

1937 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer,  ilköğrenimini Gemlik’te, ortaöğrenimini İstanbul ve Bursa’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Yükseköğrenimi sırasında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul’da sürdürdü.

1968’den sonra tercüman gazetesinin “Sözün Kısası” köşesinde yazdı. Uzun bir süre de Sabah gazetesinde çalıştı. Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

Eserlerinden bazıları şöyle:

Sözün Kısası (1973)
Düzen kavgası (1974)
Solun Namusu (1975)

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da besin zehirlenmesi! 350 işçi hastaneye başvurdu
Manisa'da besin zehirlenmesi! 350 işçi hastaneye başvurdu
Van'da deprem oldu! AFAD açıkladı çevre iller de sallandı Muğla dan sonra...
Van'da deprem oldu! AFAD açıkladı çevre iller de sallandı Muğla dan sonra...
Benzine kallavi zam geldi! 21 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Benzine kallavi zam geldi! 21 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi
Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Filistin'e destek veren Benzema, Fransız politikacılara dava açacak
Filistin'e destek veren Benzema, Fransız politikacılara dava açacak
İsrail'i eleştiren Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi
İsrail'i eleştiren Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi
Kahramanmaraş'ta 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor
Kahramanmaraş'ta 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor
Anadolu Efes, Valencia'ya ilk yenilgisini yaşattı
Anadolu Efes, Valencia'ya ilk yenilgisini yaşattı
Bakan Fidan: Filistin meselesinde Batı'nın dünyaya söylediği bir yalan var
Bakan Fidan: Filistin meselesinde Batı'nın dünyaya söylediği bir yalan var
İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi
İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi