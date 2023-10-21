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Seçimle ikiye katlandı! 5 partiye Hazine'den 3,5 milyar liralık ödeme

Seçimle ikiye katlandı! 5 partiye Hazine'den 3,5 milyar liralık ödeme

Bu yıl yerel seçim nedeniyle iki kat artacak olan Hazine yardımından yüzde 7'lik barajı aşan 5 parti yararlanabilecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti'nin 10 gün içinde alacağı ikinci ödeme ile yapılan toplam yardım miktarı 3 milyar 341 milyon lirayı bulacak.

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14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

Seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AK Parti alacak. Ocak ayında AK Parti’ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP’ye 946 milyon lira, MHP’ye 376 milyon lira, İYİ Parti’ye 361 milyon lira, Yeşil Sol Parti’ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı verilecek.

Normal tutarın 2 katı

Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak. Böylece AK Parti Hazine'den toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İyi Parti 722 milyon lira, Yeşil Sol Parti (HDP) ise 658 milyon lira yardım alacak.

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