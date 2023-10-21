Tarlada ölü bulunmuştu! 10 yaşındaki Mehmet'in ölüm nedeni belli oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde 10 yaşındaki Mehmet Sıddık G. tarlada şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Jandarma tarafından kurulan özel ekip olayı aydınlattı. Mehmet'in ölümüne babasının neden olduğu ortaya çıktı...

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Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde iddiaya göre, 15 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında İ.A’ya ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan H.G ve R.G çiftinin oğlu Mehmet Sıddık G, tarlada ölü bulundu. Hastaneye götürülen Mehmet Sıddık G'nin hayatını kaybetti belirlendi.

16 Ekim Pazartesi günü Mehmet Sıddık G'nin cenazesi Bayramiç’te çarşı camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma özel ekip kurdu

Tarlada ölü bulunan Mehmet Sıddık G'nin kafa bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekibinden oluşan özel ekip kuruldu.

15 Ekim Pazar gününden itibaren olayın aydınlatılması için jandarmada kurulan özel ekip, geniş çaplı inceleme başlattı. Saha çalışması, kamera kayıtları ve GPRS kayıtları incelendi.

Tarlada çalışan işçilerin yanı sıra o bölgedeki bütün diğer tarla çalışanlarının mülakat ve ifadeleri tek tek alındı.

Babası kamyonetle üzerinden geçmiş

Görgü tanıkları, tarla çalışanlarının ifadeleri doğrultusunda iddiaya göre Mehmet Sıddık G'nin üzerinden geçen tarladaki 34 NA 3069 plakalı aracı, babası H.G'nin kullandığı ileri sürüldü. Jandarma tarafından baba H.G gözaltına alındı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.