'Pastırma yazı' başlıyor günü belli oldu! Meteoroloji açıkladı: İşte şehirlerde hava durumu...
Türkiye genelinde hava güneş açıyor. 'Pastırma yazı' etkili olacak. Adeta yazdan kalma günleri yaşayacağız. Uzman isim konuyla ilgili detayları paylaşırken, Meteoroloji ise son hava durumu verilerini paylaştı. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Bir süredir soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından tekrar güneşli günlere dönüyoruz. Yazdan kalma günleri yaşayacağız ve bu da 'pastırma yazı' olarak ifade ediliyor. Türkiye genelinde 'pastırma yazı' etkisiyle sıcaklıklar yükselişe geçecek. Uzman isim detayları açıklarken, Meteoroloji hava durumunun son verilerini aktardı. İşte detaylar...
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Çelik, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.
3-6 derece artacak
Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi.