'Pastırma yazı' başlıyor günü belli oldu! Meteoroloji açıkladı: İşte şehirlerde hava durumu...

Bir süredir soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından tekrar güneşli günlere dönüyoruz. Yazdan kalma günleri yaşayacağız ve bu da 'pastırma yazı' olarak ifade ediliyor. Türkiye genelinde 'pastırma yazı' etkisiyle sıcaklıklar yükselişe geçecek. Uzman isim detayları açıklarken, Meteoroloji hava durumunun son verilerini aktardı. İşte detaylar...