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Kocaeli'de halk otobüsüyle çarpışan işçi servisi devrildi: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de halk otobüsüyle çarpışan işçi servisi devrildi: Yaralılar var

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı işçi servisi devrildi. Kazada 9'u işçi 11 kişi yaralandı. Kaza anı anbean araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, Gebze içesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 41 J 3069 plakalı halk otobüsü, O.G. yönetimindeki 41 P00 83 plakalı işçi servisine çarptı.

Kazanın şiddetiyle işçi servisi devrildi. Halk otobüsünde 2 kişi, serviste ise 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 11 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslara alarak çevre hastaneye kaldırdı.
Kaza anı anbean araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntülerde halk otobüsünün işçi servisine çarptığı, otobüste bulunan yolcuların araçta savrulduğu yer aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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