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İşte İsrail'in sivillere attığı o ölüm bombası! 1 ton civarında

İşte İsrail'in sivillere attığı o ölüm bombası! 1 ton civarında

İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı saldırılarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti. Son olarak sivil yerleşim yerlerinde görülen patlamayan 1 tonluk bombalar saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

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İsrail askerleri tarafından 2 haftadır Gazze'ye başlatılan bombardımanlarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti. Saldırılarda İsrail, Filistinli sivillerin üzerine 1 tonluk bombaları yağdırıyor. 

İsrail savaş uçakları tarafından sivil yerleşim yerlerine bırakılan bombalardan bazıları ise patlamadı.

Batı medyasının da desteğini alarak dünyaya algı operasyonu yapmaya kalkan İsrail'in sivil yerleşim yerinde görüntülenen patlamayan bombaları bile saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

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