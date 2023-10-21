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Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak iki takım, bugüne kadar 1'i Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 6 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların yalnızca 1'inde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 5 maçta ise 3 puana uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 5 maçta 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki ekip arasında geçen sezonun son haftasında oynanması gereken lig mücadelesi, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hatayspor'un lige devam edememesi sebebiyle Fenerbahçe'nin 3-0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Volkan Demirel, dördüncü kez Fenerbahçe'ye rakip olacak

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 17 yıl kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sahaya çıktı.

2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yapıyordu.

Geçen sezon Hatayspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda boy gösteren Demirel, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 5 gol gördü.

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