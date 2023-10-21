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BDDK, bir bankanın kuruluş iznini iptal etti!

BDDK, bir bankanın kuruluş iznini iptal etti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Kasa Katılım Bankası AŞ'nin yönetmelik ve kanun uyarınca kuruma geçerli faaliyet izni başvuru yapmaması nedeniyle kuruluş izninin iptal edilmesine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, 7 Temmuz 2022'de Kasa Katılım Bankası AŞ'ye verilen kuruluş izninin iptal edildiği bildirildi.

Rezmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 19.10.2023 tarihli toplantısında, 18.10.2023 tarih ve E-43890421-101.01.01-98277 sayılı yazı ve eklerin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 07.07.2022 tarih ve 10263 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Kasa Katılım Bankası AŞ'nin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10 uncu maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yer alan süreler içerisinde Kanun ve Yönetmelik uyarınca Kuruma geçerli bir faaliyet izni başvurusu yapılmamış olması nedeniyle kuruluş izninin Kanunun 11'inci maddesinin (b) ve (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

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