Bingöl Üniversitesini 40 ülkeden yaklaşık bin öğrenci tercih etti!

Bingöl Üniversitesini 2023-2024 akademik yılında 40 ülkeden yaklaşık bin öğrenci tercih etti. Geçen yıldan eğitim alan birçok öğrenci de Türkçe eğitimini de başarıyla tamamladı.

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Her geçen yıl çeşitli başarılar ve çalışmalarla adından söz ettiren Bingöl Üniversitesi, yabancı öğrencilerin de tercih etmeye başladığı üniversitelerinden biri oldu. Mısır, Lübnan, Nijerya, Dubai gibi 40 ülkeden yaklaşık bin öğrenci, Bingöl Üniversitesini tercih ederek eğitimine başladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 600 öğrencinin geldiği Bingöl Üniversitesinde Türkçe eğitimi alan birçok öğrenci de eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Yabancı öğrencileri Türkçe öğretim merkezinde ziyaret eden Prof. Dr. Rektör İbrahim Çapak, geçen yıla göre yabancı öğrenci sayısının arttığını belirtti. Amaçlarının nitelikli öğrenciler yetiştirmek olduğunun altını çizen Rektör Çapak, “Üniversitemizin Türkçe öğretim merkezi var. Bu merkezde yurt dışından üniversitemize gelen öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Başarılı olan öğrencilerimizin sertifikalarını kendilerine takdim ettik. 40 farklı ülkeden yaklaşık bin öğrencimiz var. Geçen yıl da 30 farklı ülkeden 600 civarı öğrencimiz vardı, bu sene hem ülke hem de öğrenci sayımız artmış oldu. Tabi bu öğrencilerimizin nitelikli olarak yetişmesi bizim açımızdan çok önemli. Dolayısıyla gelen öğrencilerimizi bir taraftan Türkçeyi, ilimizi, ülkemizi, gelenek ve göreneklerimizi aktarmaya çalışırken öbür taraftan da nitelikli eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz nitelikli fakültelerimizde eğitimlerini alıyorlar. İnşallah mezun olduktan sonra da hem ilimizi hem ülkemizi hem de üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederler. Şuana kadar ki sürece baktığımızda çok başarılı olduklarını ve il ile de kaynaştıklarını görüyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir yıldır Bingöl’de olan Muhammed Barak, “Ben bir yıldır buradayım. Türkçe okudum, başarılı oldum elhamdülillah çok mutluyum. Bingöl’ü ve insanları çok sevdim, Allah razı olsun” dedi.

Dubai’den gelen Abdulqader Hashmi ise ''Şuan da mimarlık bölümündeyim, birinci sınıftayım. Bingöl’e geldiğim için çok mutlu hissediyorum. Küçük yer olmasına rağmen kendimi buralı gibi hissediyorum, insanlar çok sıcak kanlı” diye konuştu.