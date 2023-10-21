BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanan isim belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanan isim belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Tanju Bilgiç'in yerine Öncü Keçeli getirildi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanan 1978 Ankara doğumlu Keçeli, Dışişleri Bakanlığındaki meslek hayatına 2005'te başladı.

Yurt dışında Türkiye'nin Washington ve Bakü Büyükelçiliklerinde çalışan Keçeli, son olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanmadan önce Bakan Özel Müşavirliğinde Elçi-Genel Müdür Yardımcısı olan Keçeli, Ankara'da Bakan Özel Müşavirliği, Müsteşar Özel Müşavirliği, Müsteşar İkili Siyasi İlişkiler Yardımcılığı ve Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığı birimlerinde farklı görevlerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığında göreve başlamadan önce basın mensubu ve akademisyen olarak çalışan Keçeli, lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü'nde, yüksek lisansını ise University of Kent at Canterbury'de uluslararası ilişkiler alanında tamamladı ve Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı.

Keçeli'den önce Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Tanju Bilgiç yürütüyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den Avrupa'ya "Fazıl Say" tepkisi
AK Parti'den Avrupa'ya "Fazıl Say" tepkisi
Derbi günü! Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor! İlk 11'ler, maç kaçta hangi kanalda?
Derbi günü! Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor! İlk 11'ler, maç kaçta hangi kanalda?
Meksika'da kasırga uyarısı! Norma geliyor!
Meksika'da kasırga uyarısı! Norma geliyor!
Vahşice öldürülen Mine Kocadağ'ın kocası, itirafına itiraz edip ifade değiştirdi
Vahşice öldürülen Mine Kocadağ'ın kocası, itirafına itiraz edip ifade değiştirdi
Muğla, 3 milyon turist hedefine yaklaştı!
Muğla, 3 milyon turist hedefine yaklaştı!
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali 9 Kasım'da başlıyor
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali 9 Kasım'da başlıyor
Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak
Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak
Bingöl Üniversitesini 40 ülkeden yaklaşık bin öğrenci tercih etti!
Bingöl Üniversitesini 40 ülkeden yaklaşık bin öğrenci tercih etti!
Trendyol’dan, Gazze’ye 10 milyon dolar yardım!
Trendyol’dan, Gazze’ye 10 milyon dolar yardım!
Depremzedelere DASK müjdesi
Depremzedelere DASK müjdesi
Starbucks'tan Filistine destek veren sendikasına dava
Starbucks'tan Filistine destek veren sendikasına dava
Kuyumcunun yanlış hesabı 100 bin TL’ye mal oldu!
Kuyumcunun yanlış hesabı 100 bin TL’ye mal oldu!